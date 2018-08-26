بعد وفاة جون ماكين...ابن سلمان يوجه رسالة للشعب الأمريكي

علق السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان، على نبأ وفاة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أريزونا السناتور جون ماكين.

وتوفي ماكين، اليوم الأحد 26 أغسطس / آب، عن عمر يناهز 81 عاما، وفقا لبيان صادر عن مكتبه، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

وكتب ابن سلمان على "تويتر": "خالص تعازينا للشعب الأمريكي، الذي فقد السناتور جون ماكين".

وأضاف: "ماكين كان بطلا، كرس حياته لخدمة بلاده، ودعم الأمن والسلام العالمي، وكان صديقا عظيما للمملكة العربية السعودية".

واستطرد: "بكل تأكيد، لقد افتقدناه".

وعانى ماكين، طوال عام من سرطان الدماغ، وأعلن أقاربه، يوم الجمعة الماضي، أنه توقف عن العلاج.

Sincerest condolences to the American people on the loss of John McCain, an American hero who dedicated his life to serving his country and advancing global peace and security. He was a great friend of the Kingdom, a truly respected and trustworthy statesman. We will miss him. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) August 26, 2018

ويعتبر ماكين واحدا من أكثر السياسيين الأمريكيين نفوذا، وقد دافع باستمرار عن سياسة خارجية صارمة، بما في ذلك فرض عقوبات ضد روسيا.