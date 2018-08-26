الجيش السوري يستهدف مواقع "النصرة" في ريف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي

استهدفت وحدات من الجيش السوري مواقع لتنظيم "جبهة النصرة" في ريف إدلب الجنوبي ومقرا لما يسمى "كتائب العزة" في ريف حماة الشمالي وألحقت خسائر في صفوف المجموعات المسلحة.

وذكرت وكالة "سانا" أن وحدات من الجيش "وجهت ضربات مدفعية على تحركات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به في بلدة الخوين بريف إدلب الجنوبي ما أسفر عن إيقاع قتلى ومصابين وتدمير آليات ومعدات كانوا يستخدمونها في أعمال تخريب الأراضي الزراعية ومنازل المواطنين".

© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation الدفاع الروسية: أجانب في إدلب... وهجوم بأسلحة حرارية مسممة خلال أيام على كفر زيتا

وأضافت أن وحدة أخرى الجيش السوري استهدفت مواقع "جبهة النصرة" في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي وكبدتهم خسائر فادحة في الأفراد والعتاد.

وأشارت الوكالة "إلى أن مدفعية الجيش دمرت مقرا لما يسمى "كتائب العزة" على الأطراف الغربية لقرية الزكاة وقضت على جميع الإرهابيين المتحصنين بداخله.

من جهة ثانية نشر موقع "مراسلون" شريطا مصورا يظهر وصول رتل جرار للجيش السوري إلى مناطق في ريف اللاذقية الشمالي، ويتألف من عدة آليات مدرعة وسيارات مزودة برشاشات بالإضافة لعدد كبير من الجنود.

ويسعى الجيش السوري إلى فتح عدة محاور دفعة واحدة بهدف السيطرة على المنطقة الشمالية ومن ضمنها ريف اللاذقية المتاخم لريف إدلب الجنوبي الغربي وريف حماة الغربي.

وتسيطر "النصرة" على أهم منطقة متبقية في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي وهي جبال كبانة الأستراتيجية، والتي بالسيطرة عليها تصبح القوات على مشارف جسر الشغور في ريف إدلب الجنوبي، بالاضافة لسيطرتها النارية على عدة بلدات في سهل الغاب بريف حماة الغربي.