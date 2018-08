الجيش السوري يستهدف مواقع "النصرة" في ريف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي

وذكرت وكالة "سانا" أن وحدات من الجيش "وجهت ضربات مدفعية على تحركات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به في بلدة الخوين بريف إدلب الجنوبي ما أسفر عن إيقاع قتلى ومصابين وتدمير آليات ومعدات كانوا يستخدمونها في أعمال تخريب الأراضي الزراعية ومنازل المواطنين".

