وزير الدفاع الإيراني يؤكد قدرة إيران على مساعدة سوريا في تطوير أسلحتها

موسكو — سبوتنيك. قال حاتمي في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع نظيره السوري علي عبد الله أيوب، يوم أمس الأحد 26 آب/ أغسطس في دمشق: "لدى القطاع الخاص الإيراني فرص كثيرة لمساعدة الشعب السوري والحكومة في عملية إعادة الإعمار… كما أن لدى إيران أيضا قوات مسلحة قوية يمكنها أن تساعد سوريا في تطوير الأسلحة".



© REUTERS / Raheb Homavandi إيران تعلن قيمة صادراتها إلى دول الجوار... والإمارات تتصدر القائمة

وأدان الوزير الإيراني أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية السورية والمنطقة، مشددا على ضرورة التعاون في إعادة إعمار سوريا، خاصة من خلال الاستفادة من قدرات القطاع الخاص.بدوره، شكر وزير الدفاع السوري حاتمي على جهود المستشارين الإيرانيين لمساعدة دمشق في الحرب ضد الإرهابيين. وأشار إلى أن سوريا خالية من الإرهاب وستتولى القوات الحكومية السيطرة على إدلب في أسرع وقت. وقال أيضا: "تتمتع إيران وسوريا بعلاقات استراتيجية على أعلى مستوى لا يمكن كسرها ولا تتزعزع".وكان وزير الدفاع الإيراني أمير خاتمي قد وصل إلى سوريا يوم الأحد في زيارة تستغرق يومين. وأشار الوزير الإيراني لدى وصوله إلى سوريا إلى أن الهدف الرئيس من زيارته هو تطوير التعاون في إعادة إعمار سوريا.