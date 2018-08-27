الرئيس العراقي يدعو البرلمان الجديد للانعقاد في الثالث من سبتمبر المقبل

دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم، البرلمان الجديد لعقد أولى جلساته الاثنين المقبل، الموافق الثالث من سبتمبر/أيلول، على أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا.

القاهرة — سبوتنيك. وأصدرت رئاسة الجمهورية العراقية بيانا، اليوم الاثنين، 27 أغسطس/أب، جاء فيه "لمقتضيات المصلحة العامة وتطبيقا لأحكام الدستور أصدر رئيس الجمهورية المرسوم الجمهوري رقم 62 لسنة 2018 القاضي بدعوة مجلس النواب لدورته الرابعة للانعقاد بتاريخ 3 أيلول/سبتمبر، على أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا".

وأضاف البيان: "أجرى الرئيس حوارات عديدة ومعمقة مع كافة القوى السياسية بشأن الإسراع في حسم تفاهماتها السياسية لإنجاز الاستحقاقات الدستورية المترتبة على انعقاد المجلس، وما تليها من اختيار لرئيس المجلس، ونائبيه، وفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس للجمهورية، ومن ثم تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً لتشكيل الحكومة".

وكان موقع صحيفة "السومرية نيوز" العراقية، قالت أمس الأحد، إن الأمور بدأت تتكشف بشأن تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، حيث ظهرت ملامح اسم رئيس الوزراء الجديد، والذي من المقرر أن يعلن قريبا، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية.

وبحسب الموقع العراقي، كشف مصدر سياسي، أن الأمور حسمت بالنسبة للكتلة الأكبر عبر ائتلافات سائرون والنصر والحكمة والوطنية، مؤكدا أن الكتلة ستعلن قريبا جدا. وقال إن "الأمور حسمت بالنسبة للكتلة الأكبر عبر تحالف سائرون والنصر والحكمة والوطنية وعدد آخر من النواب الذين التحقوا بهم، وتنسيق كبير مع الحزبين الكرديين والمحور الوطني".