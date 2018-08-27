التحالف العربي يتهم مسؤولين أمميين بعدم الحياد في الأزمة اليمنية

اتهم التحالف العسكري العربي ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن مسؤولين أمميين باتخاذ مواقف غير حيادية حيال الأزمة اليمنية، مشيرا إلى ضغوط يمارسها الحوثيون على المنظمات الإنسانية الأممية.

© AP Photo / Amr Nabil التحالف العربي: 182 صاروخا باتجاه السعودية منها 5 خلال موسم الحج

سبوتنيك . وقال الناطق باسم التحالف العقيد تركي المالكي، في مؤتمر صحافي بالرياض نقلته وسائل إعلام سعودية، إن "بعض المسؤولين الأمميين يتخذون مواقف غير حيادية بشأن أزمة اليمن".

وأضاف: "نستغرب بيانات بعض المسؤولين الأمميين المستندة على رواية الحوثي"، لكنه استدرك قائلاً: "نعلم بالضغوط الحوثية على المنظمات الإنسانية الأممية".

وكان المالكي يشير إلى تقارير من منظمات إنسانية ودولية حول سقوط ضحايا مدنيين في قصف منسوب للتحالف خلال الحرب الحالية ضد جماعة "أنصار الله".

وحول الوضع الميداني، قال المالكي، إن "الجيش اليمني يحقق تقدما كبيرا على كل الجبهات خاصة جبهتي الحديدة وصعدة".

واتهم المالكي "الميليشيات الحوثية" باستخدام "المدارس والمستشفيات لأغراض عسكرية" و"تدريب القناصة بين الأماكن السكنية"، و"استخدام السجن السياسي لتدريب إرهابيين".

وأوضح أن جماعة "أنصار الله" أطلقت 5 صواريخ على المملكة خلال موسم الحج، كما أطلقت صاروخاً بعد ظهر اليوم على جازان.

إضافة المالكي إن 182 صاروخا باليستي تم إطلاقها من قبل "جماعة أنصار الله" منذ عام 2015.

كانت اللجنة الأممية لحقوق الطفل قد دعت السعودية إلى "احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان" على خلفية الغارات التي شنها التحالف العربي بقيادة السعودية أيام 9 و22 و23 آب/أغسطس، وفي ضحيان بمحافظة صعدة، وفي ثلاث غارات، الأربعاء والخميس الماضيين، بمحافظة الحديدة غربي البلاد، والتي أسفرت، بحسب اللجنة، عن مقتل 67 طفلا.