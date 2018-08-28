عودة 5000 شخص إلى منازلهم في داريا بريف دمشق

أعلن رئيس بلدية داريا في ريف دمشق، مروان عبيد، عودة 5000 شخص إلى منازلهم بالبلدة بعد عودة الخدمات إليها، وتنظيفها من مخلفات الإرهاب والألغام والعبوات الناسفة.

دمشق-سبوتنيك. وقال عبيد في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "5000 شخص عادوا اليوم إلى منازلهم بداريا بعد عودة الخدمات إليها".

وأضاف عبيد: "أهالي داريا عادوا إليها بعد تنظيفها من مخلفات الإرهاب من الألغام والعبوات الناسفة وإزالة السواتر الترابية وفتح الطرقات، بالإضافة إلى عودة الخدمات الأساسية الضرورية".

© Sputnik . Mohammad Maarouf عودة نحو 200 لاجئ سوري من لبنان خلال يوم أمس

وأوضح أن "عودة أهالي داريا تنفي بشكل قاطع ما كانت تروج له وسائل الإعلام الشريكة بسفك الدم السوري عن تعمد الدولة السورية إحداث تغيير ديموغرافي بالمنطقة عبر توطين أهالي كفريا والفوعة الخارجين من ريف ادلب مكان أهالي داريا الأصليين الذين خرجوا

إلى دمشق وريفها هربا من المجموعات المسلحة".

كما لفت رئيس البلدية إلى "رفع العلم السوري على مباني المؤسسات الحكومية اليوم بحضور محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم وعدد من المسؤولين".

وسيطر المسلحون على داريا بريف دمشق في عام 2012، وأعادت السلطات السورية سيطرتها عليها في 27 آب/أغسطس عام 2016، بعد خروج كل المسلحين منها، ضمن اتفاقية لإخلاء المدينة من السلاح والمسلحين.