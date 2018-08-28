شويغو: نحو مليون لاجئ سوري يستطيعون العودة بفضل إعادة تأهيل البنية التحتية

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن أعمال إعادة بناء المساكن والبنية التحتية، التي تم تنفيذها في سوريا تسمح بعودة حوالي مليون لاجئ إلى البلاد.

أباكان-سبوتنيك. وقال شويغو للصحفيين: "يجري العمل على إعادة تأهيل البنية التحتية، والطرق السريعة، ونقاط التفتيش، لكي تبدأ سوريا في استقبال اللاجئين"، مشيرا إلى أن قرابة 1.5 مليون لاجئا سوريا يتواجدون في الأردن ولبنان.

وأكد شويغو أنه "في الوقت الذي بدأ فيه تدريجيا تحرير المدن والبلدات، عاد أكثر من مليون شخص إلى ديارهم منذ عام 2015… والآن هناك كل الإمكانيات لعودة حوالي مليون لاجئ".

© Sputnik . Alexey Druzhinin الأردن يطمح للمشاركة في إعادة إعمار سوريا

وأشار إلى أنه تم تحرير مساحة كبيرة من الأراضي السورية من الإرهابيين.

وأعرب شويغو عن دهشته من موقف بعض السياسيين الأجانب فيما يتعلق بعودة اللاجئين، موضحا أن الوضع في سوريا يستقر يوما بعد يوم، في حين أنهم يضعون المزيد من الشروط.

كما دعا شويغو المجتمع الدولي إلى المشاركة في إعادة الإعمار: "لن نحاول إقناع أي شخص، وخصوصا قيادات الهيئات الأوروبية. إذا رأيتم أن لديكم مشكلة، فلتشاركوا في إعادة الإعمار".

النزاع المسلح في سوريا مستمر منذ عام 2011، وفي نهاية عام 2017، تم إعلان هزيمة تنظيم "داعش" المحظور في روسيا، ومازالت تصفية الإرهابيين مستمرة في بعض المناطق بدعم من القوات الجوية الروسية.

وفي الوقت الحالي، تأتي التسوية السياسية في المقام الأول، وإعمار سوريا وعودة اللاجئين.