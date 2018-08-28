صحيفة فرنسية تكشف جنسية الفتاة التي تتهم سعد لمجرد باغتصابها

قالت صحيفة "نيس ماتان" الفرنسية إن الفتاة، التي تقدمت بشكوى ضد الفنان المغربي سعد لمجرد، فرنسية وتبلغ من العمر 29 عاما.

واتهمت الفتاة لمجرد باغتصابها، قبل أيام، وترتب على تلك الدعوى احتجاز الفنان المغربي، يوم الأحد الماضي، بحسب ما ذكرته الصحيفة الفرنسية اليوم الثلاثاء 28 أغسطس/ آب.

وهذه هي ثاني دعوة يتم فيها اتهام لمجرد بالاغتصاب، حيث مازال يخضع للمتابعة من قبل القضاء الفرنسي في قضية اغتصاب فتاة فرنسية أخرى منذ أكثر من عام.

وذكرت الصحيفة الفرنسية، أن الفتاة التي تتهم باغتصابها من مقاطعة "آلب ماريتيم"، وهي من مواليد 1989، مشيرة إلى أنها تقيم في منطقة سان تروبيه السياحية في إطار عقد عمل مؤقت.

واعتقلت السلطات الفرنسية سعد لمجرد من فندق "إيرميتاج" الشهير، الذي يقع في منطقة سان روبيه.

وقالت الصحيفة إن هذا الفندق هو نفس المكان الذي يشتبه في أن لمجرد التقى فيه الفتاة، مشيرة إلى أن النيابة الفرنسية أمرت بتمديد احتجاز الفنان المغربي لمدة 24 ساعة لحين استكمال الأدلة.