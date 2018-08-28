الجيش الأمريكي يعلن مقتل أحد أعضاء "داعش" في ليبيا

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) أن قواتها نفذت غارة جوية بالقرب من بلدة بني وليد الليبية مما أسفر عن مقتل أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.