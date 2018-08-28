بعد بيان كتلة المستقبل... قرقاش يعلق على استقبال "الحوثيين"

دبي — سبوتنيك. ووصف قرقاش، في تغريدة على "تويتر" اليوم الثلاثاء، موقف كتلة المستقبل بالإيجابي والمسؤول، الذي يحمي لبنان من الأزمات الإقليمية"، مطالبا كافة الأحزاب والقيادات اللبنانية بتأكيد هذا الموقف.
وكان الناطق باسم "الحوثيين" محمد عبد السلام، الذي ترأس وفد الجماعة في لقاء مع الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، قال عبر "فيسبوك" السبت قبل الماضي: "التقينا بالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، حاملين إليه سلام القيادة السياسية وتحيات الشعب اليمني، واعتزازهم بمواقفه الشجاعة والمبدئية تجاه اليمن في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الغاشم".
"كتلة المستقبل:— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 28, 2018
إستقبال الحوثيين في بيروت خروج عن مبدأ النأي بالنفس، ونرفض زج لبنان في المحاور الإقليمية."
موقف إيجابي ومسؤول يحمي لينان من الأزمات الإقليمية، يا حبَّذا لو تؤكده كافة الأحزاب والقيادات في هذا البلد الشقيق.
ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.
وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.
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