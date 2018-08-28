بعد بيان كتلة المستقبل... قرقاش يعلق على استقبال "الحوثيين"

أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، بموقف كتلة المستقبل اللبنانية وانتقادها لاستقبال وفد من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في بيروت مؤخرا، واعتبارها ذلك خروجا عن مبدأ النأي بالنفس.

دبي — سبوتنيك. ووصف قرقاش، في تغريدة على "تويتر" اليوم الثلاثاء، موقف كتلة المستقبل بالإيجابي والمسؤول، الذي يحمي لبنان من الأزمات الإقليمية"، مطالبا كافة الأحزاب والقيادات اللبنانية بتأكيد هذا الموقف.

© Sputnik . Ekaterina chesnakova كتلة المستقبل تستنكر استقبال قيادات "أنصار الله" في بيروت

"كتلة المستقبل:

إستقبال الحوثيين في بيروت خروج عن مبدأ النأي بالنفس، ونرفض زج لبنان في المحاور الإقليمية."



موقف إيجابي ومسؤول يحمي لينان من الأزمات الإقليمية، يا حبَّذا لو تؤكده كافة الأحزاب والقيادات في هذا البلد الشقيق. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 28, 2018

وكانت كتلة المستقبل قد أعربت، في بيان أصدرته في وقت سابق من مساء اليوم، عن أسفها لإصرار بعض الأطراف السياسية على خرق قواعد النأي بالنفس التي تكرست من خلال القرار الذي أجمعت عليه الأطراف المشاركة في الحكومة".وكان الناطق باسم " الحوثيين " محمد عبد السلام، الذي ترأس وفد الجماعة في لقاء مع الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، قال عبر "فيسبوك" السبت قبل الماضي: "التقينا بالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، حاملين إليه سلام القيادة السياسية وتحيات الشعب اليمني، واعتزازهم بمواقفه الشجاعة والمبدئية تجاه اليمن في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الغاشم".

​ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.