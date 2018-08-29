مقتل وإصابة 20 شخصا في تفجير انتحاري على الحدود العراقية السورية

وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن انفجارا بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، استهدف نقطة أمن تدعى "سيطرة الشهيد حيدر"، في شرق قضاء القائم، غربي الأنبار، غرب العراق، أسفر عنه مقتل 8 من منتسبي النقطة، ومدنيين.
ويشير المصدر إلى أن النقطة الأمنية تقع في شرق قضاء القائم، وتبعد عنه مسافة نحو 15 كيلومترا.
ويقع قضاء القائم الذي كان يعتبر أحد أخطر معاقل تنظيم "داعش" على بعد نحو 400 كم شمال غربي بغداد بالقرب من الحدود السورية وعلى طول نهر الفرات.
وحررت القوات العراقية قضاء القائم بالكامل من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017، ضمن عمليات استعادة مناطق أعالي الفرات، غربي الأنبار.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في 9 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، تحرير الأنبار "المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة البلاد"، من سيطرة "داعش" الإرهابي وصولا إلى الحدود السورية.
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