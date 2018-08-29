ارتفاع حصيلة قتلى وجرحى التفجير الانتحاري في العراق إلى 23 شخصا

ارتفعت حصيلة الاعتداء الإرهابي، اليوم الأربعاء، على نقطة أمنية في قضاء حدودي بين العراق وسوريا، إلى 23 قتيلا وجريحا.

وأعلن قائممقام قضاء منطقة القائم، أحمد جديان، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن حصيلة التفجير الذي نفذه انتحاري بسيارة مفخخة مستهدفا نقطة أمنية "سيطرة الشهيد حيدر" في شرق القضاء، غربي الأنبار، غرب البلاد، بمحاذاة سوريا، ارتفعت إلى 8 قتلى، و15 جريحا.

© AP Photo / Adam BERRY العبادي: اتفقنا مع "سيمنز" الألمانية على تطوير قطاع الكهرباء في العراق

وأكد جديان أن حظرا للتجول فرض على السيارات في قضاء القائم، حتى إشعار آخر.

وتبعد النقطة الأمنية التي استهدفها الانتحاري، عن مركز قضاء القائم، بنحو 15 كيلومترا، وأسفر التفجير عن مقتل عناصر من منتسبين النقطة الأمنية والمدنيين.

ويقع قضاء القائم الذي كان يعتبر أحد أخطر معاقل تنظيم "داعش" على بعد نحو 400 كيلو متر شمال غرب بغداد بالقرب من الحدود السورية وعلى طول نهر الفرات.

وحررت القوات العراقية قضاء القائم بالكامل من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017، ضمن عمليات استعادة مناطق أعالي الفرات، غربي الأنبار.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في 9 ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، تحرير الأنبار "المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة البلاد"، من سيطرة "داعش" الإرهابي وصولا إلى الحدود السورية.