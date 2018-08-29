"أنصار الله": إسقاط طائرة تجسس تابعة للتحالف وتدمير ناقلة عسكرية

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الدفاعات الجوية أسقطت الطائرة في منطقة الفازة بسلاح مناسب، دون مزيد من التفاصيل.

وفي سياق متصل، نقل تلفزيون المسيرة الناطق باسم الجماعة، عن مصدر عسكري قوله إنه جرى "تدمير ناقلة محملة بعتاد عسكري تابعة للغزاة والمنافقين في التحيتا بالساحل الغربي بصاروخ موجه".

وتدور مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني المدعومة بالتحالف العربي، وجملة "أنصار الله" "الحوثيين" في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري في مدينة تعز لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء 28 أغسطس/ آب، أن "أنصار الله" شنوا هجوما على مواقع للجيش اليمني في الجهة الشمالية الشرقية لمعسكر الدفاع الجوي شمال غربي مدينة تعز، اندلعت على إثره مواجهات عنيفة لا تزال مستمرة بمختلف الأسلحة".

وأشار المصدر إلى أن مواجهات أخرى شهدتها منطقتا حذران والصياحي ومحيط قرية ماتع في الضباب والتبة السوداء والأشعاب في الجهة الشرقية من جبل المنعم غرب مدينة تعز، تكبد خلالها الطرفان خسائر".

وأضاف أن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف أنصار الله بقصف مدفعي للجيش على مواقعهم وتجمعاتهم في منطقة مدارات غرب مدينة تعز.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.