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21:14 29 أغسطس/ أب 2018
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    قمر صناعي

    الإمارات تعلن موعد إطلاق القمر الصناعي "خليفة سات"

    © Fotolia / Andrey Armyagov
    العالم العربي
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    أعلنت وكالة الإمارات للفضاء أن القمر الصناعي "خليفة سات"، سينطلق إلى الفضاء أواخر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل من اليابان، كأول قمر مصنع بالكامل بأيدي إماراتية.

    دبي — سبوتنبك. وذكرت الوكالة، في تغريدة على "تويتر" اليوم الأربعاء: "فخورون بالإعلان عن تاريخ إطلاق خليفة سات أول قمر صناعي يصنع بالكامل بأيدي إماراتية لينطلق من اليابان 29 أكتوبر المقبل وليدخل بدولة الإمارات إلى عصر جديد من التقنيات الفضائية المتقدمة لخدمة الأبحاث العلمية".

    محطة الفضاء الدولية
    © Photo/ NASA
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    جاء إعلان الوكالة بعد دقائق من تغريدة لولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قال فيها: "في عام زايد يعلن مركز محمد بن راشد للفضاء أنه في 29 أكتوبر، ومن مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، ينطلق القمر الصناعي (خليفة سات) ليعانق الفضاء".
    ويعد "خليفة سات" ثالث قمر صناعي يطوره "مركز محمد بن راشد للفضاء"، بعد كل من "دبي سات-1" و"دبي سات-2".
    وفي فبراير/ شباط الماضي، دشن نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، "خليفة سات" قبل دخول القمر سلسلة من تجارب الإطلاق.

    وقال محمد بن راشد خلال التدشين إن المهندسين الإماراتيين أول فريق عربي يستطيع بناء قمر صناعي بنسبة 100 بالمئة دون أية مساعدة أجنبية.
    وأكد آل مكتوم، أن إرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء يعد خطوة تاريخية تؤذن ببداية مرحلة جديدة تكتمل فيها رؤية الإمارات للفضاء وذلك استكمالا للجهود الكبيرة، التي قامت بها الدولة استعدادا لتبوء مكانة متقدمة في هذا المضمار خلال السنوات القليلة القادمة في إطار الرؤية الشاملة لمستقبل مسيرة التطوير والتنمية وفق أرقى المعايير العالمية وبما يلبي تطلعاتنا وطموحاتنا للمستقبل.
    وفي يونيو/ حزيران الماضي، وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، مُمثلة في مركز محمد بن راشد للفضاء، ودولة روسيا الاتحادية ممثلة بوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، اتفاقية تعاون لإرسال أول رائد فضاء إماراتي للمشاركة في الأبحاث العلمية ضمن بعثة فضاء روسية إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة "سويوز إم إس" الفضائية.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الفضاء, أخبار الإمارات, إطلاق قمر صناعي, روسكوسموس, الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم, الإمارات
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