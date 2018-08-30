القوات العراقية تلقي القبض على 5 عناصر من "داعش"

أسفرت عملية الأجهزة الأمنية العراقية، في ملاحقة فلول عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على خمسة من الإرهابيين الخطرين أبرزهم عمل في شراء الأسلحة.

وأوضح الناطق بإسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن مديرية مكافحة إجرام شرطة نينوى ألقت القبض على أربعة عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 \ 1 إرهاب.

وبين معن، أن العنصر الإرهابي الأول، يعمل في ما يسمى "الشرطة الإسلامية"، والثاني يعمل بما يسمى "ديوان المساجد"، والثالث يعمل في "ديوان الزكاة" وكذلك عمل في ورشة حدادة "البراوي" لتصفيح السيارات المفخخة.

وأكمل معن، أما الرابع فقد عمل في شراء الأسلحة لعصابات "داعش"، خلال فترة سيطرة التنظيم على مدينة الموصل، مركز نينوى، شمالي بغداد.

ونوه المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، إلى أن عملية إلقاء القبض على الإرهابيين الأربعة، تمت في مناطق أحياء (الكرامة، والانتصار، والحدباء) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

من جهته، أفاد مركز الإعلام الأمني العراقي، في بيان حصلت مراسلتنا على نسخة منه، اليوم، بأن مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، ومراقبة حثيثة، تمكنت من القبض على إرهابي صادرة بحقه مذكرة وفق أحكام المادة (1/4) إرهاب من محكمة استئناف نينوى.

وذكر المركز، أن العلمية تمت خلال مداهمته في أحد الفنادق وسط العاصمة، وجرى تسليمه إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

ويعلن مركز الإعلام الأمني، بصفة يومية، نتائج عمليات نوعية تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية في محافظات نينوى، وديالى، وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار، في التفتيش، وملاحقة فلول وبقايا "داعش" الإرهابي، وتدمير أوكاره ومخلفاته.