بإجماع الدول الـ 100 الأعضاء... سوريا ثاني دولة عربية في الاتحاد الدولي للفلك

صوتت الدول المئة الأعضاء في الاتحاد الدولي للفلك اليوم على انضمام سوريا إلى الاتحاد الدولي للفلك ممثلة بالجمعية الفلكية السورية لتكون الدولة الثانية المنضمة إلى الاتحاد عربيا، وليكون الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية أول عضو عربي في مجلس الاتحاد وأصغر أعضائه سنا منذ تأسيسه عام 1919.

قال رئيس الجمعية الفلكية السورية الدكتور محمد العصيري في تصريح لوكالة "سبوتنيك": إن الجمعية ومع ذكرى تأسيسها التي تأتي يوم غد 31 أغسطس/ آب، سجلت نجاحا وإنجازا جديدا على المستوى الدولي متمثلا بدخول الجمهورية العربية السورية إلى الاتحاد الدولي للفلك ممثلة بالجمعية الفلكية السورية كأول جمعية عربية ودولية تمثل دولة (حيث أن الرائج هو تمثيل الدول من قبل وكالات الفضاء والأبحاث) وبهذا تكون سوريا ثاني دولة عربية تنضم إلى الاتحاد وسيتبعها الأردن والجزائر والإمارات.

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وأضاف الدكتور العصيري: هذا الإنجاز تم من خلال التصويت من قبل الدول المئة الأعضاء للانضمام، وذلك مع ختام المؤتمر الـ 30 للاتحاد الدولي للفلك المنعقد في فيينا في الفترة 20-30 آب وحصل الملف السوري على إجماع الدول الأعضاء المشاركة بالتصويت.

وتابع الدكتور العصيري: "رغم ما مر ببلدنا الحبيب من أزمة إلا أن نشاط الجمعية لم يتراجع بل حققت العديد من الإنجازات التي دفعت دول العالم للتوقف مطولاً عند الملف السوري الذي حاز على إعجاب واحترام وتقدير الدول الأعضاء، وأوصل رسالة الشعب السوري بأنه شعب محب للعلم والعمل ولا يتوقف عند أي عقبة وهو شعب خلاق قادر على التكيف مع جميع الظروف ولا مكان لليأس عنده".