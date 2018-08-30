بإجماع الدول الـ 100 الأعضاء... سوريا ثاني دولة عربية في الاتحاد الدولي للفلك

قال رئيس الجمعية الفلكية السورية الدكتور محمد العصيري في تصريح لوكالة "سبوتنيك": إن الجمعية ومع ذكرى تأسيسها التي تأتي يوم غد 31 أغسطس/ آب، سجلت نجاحا وإنجازا جديدا على المستوى الدولي متمثلا بدخول الجمهورية العربية السورية إلى الاتحاد الدولي للفلك ممثلة بالجمعية الفلكية السورية كأول جمعية عربية ودولية تمثل دولة (حيث أن الرائج هو تمثيل الدول من قبل وكالات الفضاء والأبحاث) وبهذا تكون سوريا ثاني دولة عربية تنضم إلى الاتحاد وسيتبعها الأردن والجزائر والإمارات.
وتابع الدكتور العصيري: "رغم ما مر ببلدنا الحبيب من أزمة إلا أن نشاط الجمعية لم يتراجع بل حققت العديد من الإنجازات التي دفعت دول العالم للتوقف مطولاً عند الملف السوري الذي حاز على إعجاب واحترام وتقدير الدول الأعضاء، وأوصل رسالة الشعب السوري بأنه شعب محب للعلم والعمل ولا يتوقف عند أي عقبة وهو شعب خلاق قادر على التكيف مع جميع الظروف ولا مكان لليأس عنده".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)