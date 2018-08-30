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23:51 30 أغسطس/ أب 2018
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    طائرة درون

    مصدر لـ"سبوتنيك": "النصرة" تستلم 200 طائرة مسيرة في إدلب على الحدود التركية

    Sputnik
    العالم العربي
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    قامت المجموعات الإرهابية اليوم بنقل 200 طائرة درون (مسيرة، دون طيار) من منطقة سرمدا في ريف إدلب إلى مقر يتبع لتنظيم "جبهة النصرة" في حي المهندسين في مدينة إدلب، حيث يعمل على تعديل هذه الطائرات خبراء أتراك وشيشان.

    كشفت مصادر مطلعة لوكالة "سبوتنيك": أن شاحنة كبيرة قامت صباح اليوم بنقل أكثر من 200 طائرة استطلاع من مدينة سرمدا في ريف إدلب إلى مقر يتبع لـ"هيئة تحرير الشام" (النصرة) في حي المهندسين وسط مدينة إدلب.

    قاعدة حميميم
    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    لافروف: مهاجمة الإرهابيين في إدلب لقاعدة حميميم بالطائرات المسيرة أمر غير مقبول
    وأضافت المصادر المقربة من قياديين في جماعات مسلحة تنشط في إدلب أن طائرات الدرون المذكورة دخلت الأراضي السورية عبر الحدود المشتركة مع تركيا عن طريق أحد التجار، مشيرة إلى أن خمسة خبراء أتراك وخبيرين شيشانيين يعملون منذ صباح اليوم على تعديل هذه الطائرات في مقر يتبع لـ"هيئة تحرير الشام" بحي المهندسين لإدخال تعديلات فنية والكترونية عليها، ليتم نقلها فيما بعد إلى منطقتي جسر الشغور وريف حماة الشمالي.

    جدير بالذكر أن عشرات الطائرات من دون طيار تم إطلاقها خلال الأشهر الماضية باتجاه الساحل السوري حيث قامت الدفاعات الجوية الروسية بإسقاطها جميعا وإحباط محاولات هجومها باتجاه قاعدة حميميم الروسية في سوريا.

    النصرة تستلم طائرات درون في إدلب
    © Sputnik .
    النصرة تستلم طائرات درون في إدلب

     

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    الكلمات الدلالية:
    معركة إدلب, تنظيم جبهة النصرة الإرهابي, سوريا
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