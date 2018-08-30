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23:51 30 أغسطس/ أب 2018
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    الجيش السوري يحشد...والأنظار ترمق الطرق الحيوية

    الجيش السوري يسحق "داعش" ببادية السويداء ويكبده خسائر فادحة

    © Sputnik . Morad Saeed
    العالم العربي
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    تمكنت وحدات الجيش السوري العاملة في البادية الشرقية للسويداء اليوم من شطر منطقة تلول الصفا الإستراتيجية إلى نصفين بعد التقاء القوات المهاجمة من الجهتين الغربية، والشمالية الشرقية عند "أرض البنات".

    وقال مراسل "سبوتنيك" من منطقة تلول الصفا: استمرت اليوم القوات السورية بالتقدم بعمق الجرف الصخري وتحرير مساحات واسعة من منطقة تلول الصفا الإستراتيجية وقتل العشرات من إرهابيي تنظيم "داعش".

    وأضاف، أنه بعد سيطرة وحدات الجيش السوري على سد هطيل وبركة حوي عوض، تمكنت القوات المهاجمة من الغرب ومن الشمال الشرقي من الالتقاء عند أرض البنات وتابعت تقدمها باتجاه مناطق قاع البنات والكوابر وسطوح الغزلان وسطوح المحروقة والمصلى في عمق تلول الصفا.

    الجيش السوري
    © Sputnik . Basem Haddad
    الجيش السوري

    وأوضح أن وحدات الجيش السوري قامت بتثبيت نقاط جديدة لها في المنطقة، وتمكنت من صد هجوم لمقاتلي تنظيم "داعش" في محاولة من التنظيم التكفيري المحاصر في الجيب الأخير له في البادية لفك الحصار المطبق عليه واستعادة النقاط التي خسرها، وخاصة برك الماء التي كان يعتمد عليها والتي تمكنت القوات السورية من بسط السيطرة عليها.

    الجيش السوري يلاحق داعش
    © Sputnik . Basem Haddad
    الجيش السوري يلاحق داعش

    وأشار المراسل إلى أن وحدات الجيش السوري المحاصرة للجيب الداعشي الأخير في عمق تلول الصفا ذات الطبيعة الصخرية الوعرة، خاضت اشتباكات عنيفة مع المجموعة المهاجمة وقتلت العشرات من مقاتلي "داعش" وأسرت أحدهم حيا، على حين استمر سلاح المدفعية بقصف معاقل التنظيم التكفيري في عمق تلول الصفا، كما شن الطيران الحربي السوري عدة غارات ووجه ضربات مركزة كبدت التنظيم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, أخبار سوريا, خسائر, الحرب على الإرهاب, داعش, الجيش السوري, السويداء, سوريا
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