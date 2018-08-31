2 مليار لإعمار مدينة عراقية محاذية لسوريا

أعلن قائممقام قضاء القائم، أحمد جديان، في تصريحات لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأربعاء، عن تخصيص مبلغ أولي لحملة إعمار كبرى يشهدها القضاء – الحدودي مع سوريا.

وكشف جديان، أن الأسبوع المقبل سيتم صرف ميزانية قضاء القائم "غربي الأنبار، غرب العراق ، بمحاذاة سوريا"، مضيفا: "مبدئيا المبلغ سيكون بحدود اثنين مليار دينار عراقي، كدفعة أولى".

وأكمل جديان أن الدفعة الأولى من الميزانية، هي لتأهيل الدوائر الحكومية، وقسم من المدارس، وتبليط الشوارع، مبديا آماله بأن تنجز عملية إعمار كبرى في القضاء.

ويشير القائممقام إلى عمليات إعمار تنجزها المنظمات الإنسانية الدولية في القائم، من خلال تأهيل مشاريع الماء، والمدارس، والجسور، التي دمرها تنظيم "داعش" الإرهابي، أبان سطوته على القضاء قبل نحو عام.

ويقع قضاء القائم الذي كان يعتبر أحد أخطر معاقل تنظيم "داعش" على بعد نحو 400 كم شمال غرب بغداد بالقرب من الحدود السورية وعلى طول نهر الفرات.

وحررت القوات العراقية، قضاء القائم بالكامل من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، ضمن عمليات استعادة مناطق أعالي الفرات، غربي الأنبار.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في 9 ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، تحرير الأنبار "المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة البلاد"، من سيطرة "داعش" الإرهابي وصولا إلى الحدود السورية.