الحريري: نختلف مع "حزب الله" ونفضل التعامل مع بوتين على الأسد

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، إن اختلافه الأيديولوجي مع "حزب الله" لا يعني عدم إمكانية عملهما معا من أجل الصالح العام للبلاد.

وأضاف الحريري في مقابلة مع شبكة "يورو نيوز": "لدينا اختلافاتنا السياسية مع حزب الله وهم يعلمون ذلك فهم لن يقبلوا أبداً بسياساتي تجاه دول الخليج وأنا لن أتقبل أبداً سياساتهم تجاه إيران وشؤون أخرى، ولكن هذا لا يعني أنه يجب أن تتوقف البلاد عن العمل".

© Sputnik . Tareq al-Hasaniyah الحريري: ننسق مع روسيا بشأن عودة النازحين السوريين إلى ديارهم

وبسؤاله عن احتمالية قرب انتهاء الحرب الأهلية السورية بانتصار الرئيس بشار الأسد وحليفته روسيا، قال الحريري إن "روسيا هي من يسيطر على سوريا" بشكل فعلي.

وأضاف الحريري: "سنتعامل مع الروس (فيما يتعلق بسوريا)… علاقتي بروسيا وبالرئيس فلاديمير بوتين جيدة جدا. بوتين هو رجل أحترمه كثيرا وأعتقد أنه شخص يمكننا العمل معه… أفضل التعامل مع الرئيس بوتين (عن بشار الأسد)".

وعن رأيه في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الحريري إنه يرى ترامب "رجلا واضح السياسات يفعل ما يقول".

وأضاف: "المشكلة التي واجهتنا (مع الإدارة الأمريكية) في السابق كانت أننا لم نعرف ما هي السياسات. على الأقل الآن أنا أعرف ما هي السياسات وأعرف كيف يمكنني العمل حول أو مع هذه السياسات. على الأقل الآن هناك شخص ما يمكننا الحديث معه وإقناعه بموقفنا".