الجزائر: تسجيل 74 حالة إصابة بوباء الكوليرا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة بوباء الكوليرا إلى 74 حالة منذ 7 أغسطس/ آب الجاري.

الجزائر- سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الصحة الجزائرية أن: "آخر حصيلة لوباء الكوليرا إلى غاية 30 من الشهر الجاري بلغت 74 حالة مؤكدة".

© REUTERS / RAMZI BOUDINA 3 حالات إصابة جديدة بوباء الكوليرا في الجزائر

وأشار البيان إلى أن "الحالات المؤكدة تخص 6 ولايات هي البويرة شرقي الجزائر بثلاث حالات ، و39 حالة إصابة بولاية البليدة جنوبي العاصمة الجزائرية، و15 حالة بولاية تيبازة غربي العاصمة الجزائرية و15 حالة في العاصمة الجزائرية، وحالة واحدة في كل من ولاية وعين الدفلى غربي العاصمة الجزائرية والمدية جنوبي العاصمة الجزائرية".

وذكرت وزارة الصحة أن "132 حالة من مجموع الحالات بين مؤكدة ومشتبه فيها غادرت المستشفى أي ما يعادل نسبة 66 % من العدد الإجمالي للحالات المقيمة في المستشفى".

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الوباء "يبقى منحصرا على مستوى ولاية البليدة فقط وأن الحالات المسجلة بكل من ولايتي المدية وعين الدفلى هي حالات كانت في زيارة إلى ولاية البليدة "، مشيرة إلى أنها قررت الإبقاء على نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته منذ 7 أغسطس الجاري، وهو تاريخ تسجيل الحالات الأولى للوباء، يبقى ساري المفعول إلى غاية القضاء النهائي على الوباء".