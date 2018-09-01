الأونروا تعبر عن الأسف والدهشة لقرار أمريكا وقف التمويل

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) إن قرار الولايات المتحدة أمس الجمعة وقف التمويل مخيب للآمال ومثير للدهشة ورفضت الإصرار الأمريكي على أن برامجها "معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه".

وقال كريس جانيس المتحدث باسم الأونروا في سلسلة تغريدات على تويتر "نرفض بأشد العبارات الممكنة انتقاد مدارس الأونروا ومراكزها الصحية وبرامجها للمساعدة في حالات الطوارئ بأنها ‘معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه‘"، بحسب رويترز.

© Sputnik . Evgeny Biyatov عريقات: نرفض ونستنكر قرار الإدارة الأمريكية وقف تمويل "الأونروا"

كانت مصادر، أكدت أمس الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستعلن خلال أيام قرارا بإلغاء جزء من تمويل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

و تعهدت الإدارة الأمريكية بدفع 60 مليون دولار للوكالة في يناير/ كانون الثاني لكنها حجبت 65 مليونا أخرى بانتظار مراجعة للتمويل. وقالت المصادر إن هذا الجزء المحجوب سيلغى الآن.

وتواجه الوكالة أزمة سيولة منذ أن قلصت الولايات المتحدة، التي كانت أكبر مانحيها، تمويلها في وقت سابق هذا العام قائلة إن الوكالة تحتاج إلى إصلاحات لم تحددها. ودعت واشنطن الفلسطينيين إلى إحياء محادثات السلام مع إسرائيل.