السعودية تكشف عن عدد القتلى من مواطنيها

كشفت المملكة العربية السعودية، عن عدد القتلى من مواطنيها في جميع مناطق المملكة.

وأكد تقرير إحصائي صادر عن الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، أن عدد ضحايا القتل العمد والخطأ في جميع مناطق المملكة بلغ 243 العام الماضي، منها 201 قتل عمد، و42 قتلا خطأ، حسب صحيفة الوطن السعودية.

وتصدرت مكة المكرمة عدد ضحايا القتل العمد بـ52 حالة، وتلتها الرياض بـ42.

وسجلت "عسير وجيزان" أعلى عدد ضحايا للقتل الخطأ بـ32 من أصل 42 حالة، بنسبة تصل إلى 76% من إجمالي ضحايا القتل الخطأ التي شهدتها مناطق المملكة العام الماضي.