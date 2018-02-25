تحذير جديد من "الإنذار المبكر" لسكان مكة المكرمة

وأفادت صحيفة "عاجل" السعودية أن الحالة التي تم التحذير منها تشمل (تربة — الخرمة — رنية والأجزاء المجاورة لها — الموية وتشمل الطرق السريعة والمناطق المفتوحة).
وبحسب الحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، فقد بدأت الحالة في العاشرة والربع من مساء اليوم الأحد، وتنتهي في العاشرة من صباح الغد، بتوقيت السعودية.
🔺تنبيه متقدم بـ #أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية على منطقة #مكة_المكرمة — #الموية #الخرمة #رنية #تربة #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/YBEbGbomUG— الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) ٢٥ فبراير، ٢٠١٨
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