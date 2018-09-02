بسبب الأونروا… الحوثي يهاجم السياسات الأمريكية تجاه الشعب الفلسطيني

هاجم رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، محمد علي الحوثي، الإدارة الأمريكية بسبب سياستها تجاه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقال الحوثي عبر تغريدة بموقع تويتر: "إعلان أمريكا توقف الدعم للأونروا يؤكد أن ما تبقى من ستارها الحقوقي الإنساني التي دعت حمايته سقط بهذه الخطوة الفاضحة ضد أبناء الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "فما تقدمه لهذه المنظمة لا يساوي شيء مقارنة بما تقدمه للكيان من دعم لقتل الفلسطينيين، ولا ما تأخذه من الخليج مقابل قيادتها تحالف القتل والإرهاب على اليمنيين".

اعلان امريكاتوقف الدعم للارونوا يؤكد ان ماتبقى من ستارها الحقوقي الانساني التي ادعت حمايته سقط بهذه الخطوةالفاضحةضد ابناءالشعب الفلسطيني فماتقدمه لهذه المنظمةلايساوي شيءمقارنةبماتقدمه للكيان من دعم لقتل الفلسطينيين

ولاماتأخذه من الخليج مقابل قيادتهاتحالف القتل والارهاب ع اليمنيين — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 1, 2018

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت، يوم الجمعة 31 أغسطس/آب، قطع المساعدات بشكل نهائي عن الأونروا وهو ما من شأنه أن يلحق عجزا ماليا بالمنظمة الدولية.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيزر نويرت، للصحفيين، إن الولايات المتحدة "لن تساهم بعد الآن في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط".

وأضافت نويرت:

نظرت الإدارة بعناية في الأمر وقررت أن الولايات المتحدة لن تقدم مساهمات إضافية للأونروا.

كانت الولايات المتحدة، وهي أكبر جهة مانحة للأونروا، قد قلصت، بوقت سابق من العام، من تمويلها للوكالة إذ قدمت 60 مليون دولار فقط من إجمالي مبلغ 365 مليون دولار الذي تعهدت به هذا العام.