ناشطة يمنية تتوعد بملاحقة وليي العهد السعودي والإماراتي في المحكمة الجنائية الدولية

قالت الناشطة اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان إن التقرير الأممي الأخير بشأن ما وصفته بـ"جرائم الحرب في اليمن" يشكل مستندا قانونيا لملاحقة المسؤولين عن "جرائم الحرب" في اليمن عبر المحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.