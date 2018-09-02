محتجون في البصرة يقطعون طريق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران (فيديو)

قطع متظاهرون عراقيون شرقي البصرة جنوبي البلاد، الطريق المؤدية إلى منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران.

ونقل موقع "رووداو"، صباح اليوم الأحد، أن "المتظاهرين في شط العرب، شرقي البصرة، قطعوا الطريق المؤدية إلى منفذ الشلامجة الحدودي".

© REUTERS / Essam al-Sudani تجدد التظاهرات ومطالب بإعلان البصرة العراقية منكوبة

وعرض الموقع صورا حية ومقاطع فيديو تظهر إضرام المتظاهرين للنيران في إطارات سيارات على الطريق المؤدية إلى المنفذ.

وفي السياق نفسه حذر رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة علي شداد من عدم الإسراع بتلبية مطالب المحتجين بتوفير المياه الصالحة للشرب في المحافظة النفطية، الواقعة جنوبي البلاد.

وقال شداد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، اليوم الأحد "نحذر من خروج الأمور في المحافظة عن السيطرة في حال لم تنفذ المطالب بتوفير الماء الصالح للشرب بأسرع وقت".

وأضاف شداد "المتظاهرون يقفون الآن على جانبي الطريق المؤدية إلى منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران ويمكن أن يقطعوه خلال الساعات المقبلة".

وتجددت التظاهرات الغاضبة في محافظة البصرة الأغنى نفطيا جنوبي العراق، في مركزها، بمطالب أضيف إليها إنقاذ السكان من السم القاتل الذي دب في مياه الشرب وأصاب أكثر من 18 ألف شخص.

وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الأربعاء الماضي، 29 أغسطس/ آب، ارتفاع أعداد المصابين بحالات مرضية في الجهاز الهضمي، جراء تلوث المياه في محافظة البصرة جنوبي البلاد، وارتفاع نسبة الملوحة في شط العرب إلى 18 ألف حالة، وحذرت من ازدياد الحالات واحتمال تطورها إلى وباء الكوليرا.

وتشهد محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوبي العراق مظاهرات دخلت شهرها الثالث ضد البطالة، وسوء الخدمات المقدمة للمواطنين، فيما سجلت آلاف الإصابات بالتسمم وبمشاكل في الجهاز الهضمي بفعل تلوث المياه.