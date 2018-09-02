بيان عاجل من العراق بشأن تلقي "جماعات مسلحة" صواريخ باليتسية من إيران

أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، 2 سبتمبر/أيلول، بيانا بشأن الأنباء التي تحدثت عن تلقي "جماعات عراقية مسلحة" صواريخ باليتسية من إيران.

وقال الوزارة العراقية، في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخه منه، إن "وزارة الخارجية العراقية تستغرب من الادعاءات التي ساقها تقرير صحفي حول تلقي جماعات مسلحة عراقية صواريخ باليستية من إيران".

© Sputnik . إيران ترد على الإدعاءات حول إرسالها صواريخ باليستية إلى العراق

‏وأضاف البيان، أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة أن العراق غير ملزم بالرد على تقارير صحفية لا تمتلك دليلا ملموسا على ادعاءاتها ومزاعمها، فإنها تؤكد أن جميع مؤسسات الدولة العراقية ملزمة وملتزمة بالمادة السابعة من الدستور والتي تنص على عدم استخدام الأراضي العراقية مقرا أو ممرا لأي عمليات تستهدف أمن أي دولة أخرى".

وكانت وكالة أنباء "رويترز" نقلت في تقرير لها عن مصادر إيرانية وعراقية وغربية أن طهران قدمت صواريخ باليستية لـ"جماعات موالية لها" في العراق، في وقت أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أمس السبت، أن إدعاءات بعض وسائل الإعلام بشأن إرسال إيران صواريخ بالستية إلى العراق كاذبة ومثيرة للسخرية.