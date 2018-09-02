الناطقة باسم الحكومة الأردنية: الكونفدرالية بين الأردن وفلسطين غير قابلة للنقاش

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، أن فكرة الكونفدرالية بين الأردن وفلسطين غير قابلة للبحث والنقاش، بعد تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس مفادها أن الإدارة الأمريكية عرضت عليه برنامجا سياسيا يقوم على أساس كونفدرالية مع الأردن.

© AP Photo / Evan Vucci عباس يكشف عرض أمريكي جديد يخص فلسطين وإسرائيل والأردن

القاهرة — سبوتنيك . وقالت في تصريح لموقع "عمون" الأردني، اليوم الأحد، إن "الموقف الأردني ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية، ويقوم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشارت إلى أن "جلالة الملك طالما أكد على أنه لا بديل عن حل الدولتين، وَقّاد الجهود الدبلوماسية لتكريس الموقف الأردني، مبينة أن مقترح الكنفدرالية ليس مطروحا للحديث والنقاش".

وفي وقت سابق من اليوم نقلت القناة الثانية الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، على لسان الرئيس أبو مازن أن طاقم مفاوضات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بزعامة صهر الرئيس ومستشاره الخاص، جاريد كوشنر، عرض عليه تشكيل كونفدرالية مع الأردن، لكنه اشترط أن تكون إسرائيل جزء منها.