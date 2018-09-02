الرئيس اليمني يطالب الحكومة بتقليص النفقات

القاهرة — سبوتنيك. وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض وعدن، وجه الرئيس هادي الحكومة اليمنية، خلال ترؤسه مساء اليوم الأحد 2 سبتمبر/ أيلول، في الرياض اجتماعا، للجنة الاقتصادية المشكلة الأسبوع الماضي، بتقليص النفقات والعمل على تنمية الإيرادات عبر تصدير النفط واستئناف تصدير الغاز المسال المتوقف منذ نحو ثلاث سنوات، وتوريدها إلى جانب الضرائب والجمارك إلى البنك المركزي.

وقال الرئيس هادي، بحسب الوكالة: "يجب عليكم التركيز على محورين مهمين، يتمثل الأول في تنمية الإيرادات، وذلك من خلال اتخاذ كافة الإجراءات في مختلف المجالات تؤدي لتوريد كافة إيرادات الدولة إلى البنك المركزي مثل الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات، والعمل على تصدير النفط من كل الحقول في مأرب وشبوة وحضرموت".وتطرق الرئيس اليمني في الاجتماع إلى الوديعة السعودية لدى البنك المركزي، التي تبلغ قيمتها ملياري دولار، وأكد ضرورة استغلالها بطريقة صحيحة والعمل على تغطية احتياجات المواطن الأساسية والمشتقات النفطية.وأقر الاجتماع زيادة في مرتبات العاملين في القطاع المدني بما في ذلك المتقاعدين والمتعاقدين.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.