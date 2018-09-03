مقتل جنود سودانيين في السعودية... والخرطوم تكشف سر مشاركتها في حرب اليمن

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، أن سلاح الجو المسير التابع للجيش المتحالف معها، استهدف، أمس الأحد، تجمعات للقوات السودانية المتوجدة في المملكة العربية السعودية.

ووفقا لموقع "قناة المسيرة"، فقد "استهدف سلاح الجو المسير التابع للجيش واللجان الشعبية تجمعات للمرتزقة السودانيين في جبهات ما وراء الحدود".

© AP Photo / Hani Mohammed من بينهم سودانيين... قتلى وجرحى بهجوم وقنص لـ"أنصار الله"

ونقل موقع القناة المقربة من " أنصار الله " عن مصدر عسكري، قوله إن "سلاح الجو المسير نفذ هجوما جويا على تجمعات للجنود السودانيين في جيزان "، دون المزيد من التفاصيل.

في هذ السياق، قال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، في لقاء مع وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن مشاركة بلاده في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن جاءت انطلاقا من التزامه الجماعي تجاه القضايا العربية، ومن أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن.

وأضاف الدرديري أن "السودان يدعم مساعي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة عبر الحوار، وعقد جولة جديدة من المفاوضات.

وقال وزير الخارجية السوداني إن فترة عمله السابقة بصنعاء تظل نقطة حية ومضيئة في ذاكرته، ولم يشعر خلالها أنه يعمل في مكان مختلف عن بلده، مؤكداً أن صنعاء بالنسبة للسودانيين أقرب عاصمة عربية جغرافيا وحضاريا ووجدانيا.