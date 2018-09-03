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15:46 03 سبتمبر/ أيلول 2018
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    مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو

    روسيا تدعو أطراف النزاع في ليبيا لوقف القتال ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى

    © Sputnik . Ekaterina Chesnokova
    العالم العربي
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    دعت روسيا، اليوم الاثنين، أطراف النزاع في ليبيا إلى وقف العمليات القتالية والحيلولة دون انزلاق البلاد نحو الفوضى، وذلك على خلفية تأزم الوضع في الفترة الأخيرة.

    موسكو- سبوتنيك وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، "موسكو تراقب عن كثب تطور الوضع في ليبيا وفي العاصمة. وتأسف لأن الوضع في هذا البلد لا يتجه نحو الاستقرار بل يميل إلى التفاقم".

    مقاتل يطلق النار من منظومة غراد على طائرة مقاتلة في رأس-لانوف في ليبيا
    © Sputnik . Andrey Stenin
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    وأضافت "موسكو تنظر بقلق كبير لاندلاع مواجهة جديدة في طرابلس. وفي هذا الصدد، تحث مرة أخرى جميع الأطراف الليبية على وقف الأعمال القتالية والمساهمة في استعادة الهدوء للعاصمة وضواحيها".

    وتابعت "كما تدعو لاتخاذ جميع التدابير لمنع البلاد من الانخراط في فوضى محفوفة بالعواقب الوخيمة على الدولة الليبية".

    وتدور اشتباكات بين مسلحين من كتيبة "ثوار طرابلس"، والكتيبة 301، وكتيبة "دبابات أبو سليم" من جهة، واللواء السابع مشاة في ترهونة المعروف بـ"الكانيات"، وجميعها تخضع تبعيتها لحكومة الوفاق الوطني.

    وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد حذرت، الثلاثاء الماضي، من أن تزايد المجموعات المسلحة والأعمال العدائية والخطاب العدائي ينذر بخطر حدوث مواجهة عسكرية، واسعة النطاق في العاصمة طرابلس.

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