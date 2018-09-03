رفع جلسة البرلمان العراقي بعد انسحاب نواب "الفتح" و"دولة القانون"

وذكرت قناة "السومرية نيوز" أن محمد علي زيني قرر رفع جلسة المجلس الأولى ساعة واحدة لغرض التداول بشأن مرشح رئيس البرلمان، وذلك بعد انسحاب نواب ائتلافي "الفتح"، بزعامة هادي العامري، و"دولة القانون" بزعامة نوري المالكي من جلسة البرلمان.

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، جلسته الأولى بدورته الرابعة، والتي من المقرر تسمية رئيس جديد للبرلمان وإعلان الكتلة النيابية الأكبر التي ستشكل الحكومة.

ونقلت "السومرية نيوز" عن مصدر نيابي قوله إن نواب كتلتي "الفتح" و"دولة القانون" انسحبوا من الجلسة "بسبب إعلان رئيس تحالف سائرون حسن العاقولي أن محور سائرون والنصر والحكمة والوطنية شكل الكتلة الأكبر".

وكان "رئيس السن"، محمد علي زيني افتتح، اليوم الاثنين، أعمال الجلسة الأولى للبرلمان بحضور 297 نائبا، وشهدت الجلسة تأدية النواب للجدد لليمين الدستورية.