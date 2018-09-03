العبادي رئيسا لهيئة "الحشد الشعبي"

وقال مكتب العبادي، في بيان نشرته "السومرية نيوز" إن "القائد العام للقوات المسلحة رئيس هيئة الحشد الشعبي حيدر العبادي زار مقر الهيئة للاطلاع على الأوضاع فيها".
وأكد العبادي، خلال البيان، "حرصه على حقوق المقاتلين وتوفير كل الدعم لهم".
وأصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي، الخميس الماضي، أمرا ديوانيا بإعفاء فالح الفياض من مهامه مستشار للأمن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد أعلن، في نهاية أغسطس/ آب الماضي، في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، إعفاء فالح الفياض، من مهامه كمستشار للأمن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني.
وجاء في البيان أنه "بالنظر لانخراط الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي، ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهو ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها، فإن الفياض يعفى من منصبه".
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