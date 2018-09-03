العبادي رئيسا لهيئة "الحشد الشعبي"

أصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الاثنين، بيانا وصف الأخير بأنه رئيسا لهيئة الحشد الشعبي، فيما أكد حرصه على حقوق المقاتلين وتوفير كل الدعم لهم.

وقال مكتب العبادي، في بيان نشرته "السومرية نيوز" إن "القائد العام للقوات المسلحة رئيس هيئة الحشد الشعبي حيدر العبادي زار مقر الهيئة للاطلاع على الأوضاع فيها".

© AFP 2018 / Adam Berry إعفاء رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي من منصبه

كما ذكر البيان أن العبادي "أشاد ببطولات المقاتلين في الحشد الشعبي وتضحياتهم التي حققت النصر على الإرهاب ومواصلة الجهود من أجل بناء وإعمار البلد".

وأكد العبادي، خلال البيان، "حرصه على حقوق المقاتلين وتوفير كل الدعم لهم".

وأصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي، الخميس الماضي، أمرا ديوانيا بإعفاء فالح الفياض من مهامه مستشار للأمن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد أعلن، في نهاية أغسطس/ آب الماضي، في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، إعفاء فالح الفياض، من مهامه كمستشار للأمن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني.

وجاء في البيان أنه "بالنظر لانخراط الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي، ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهو ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها، فإن الفياض يعفى من منصبه".