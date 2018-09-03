الدفاع الجوي السعودي يسقط صاروخا أطلقه "أنصار الله" على منشأة تابعة لـ"أرامكوا"

أعلنت قوات الدفاع الجوي السعودي، اعتراض صاروخا باليستيا، أطلقته جماعة أنصار الله (الحوثيون)، وقالت إنها استهدفت به منشأة تابعة لشركة "أرامكو" النفطية في المنطقة الاقتصادية بجيزان.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت قناة المسيرة التابعة لأنصار الله "الحوثيين" اليوم الاثنين 3 سبتمبر / أيلول: "القوة الصاروخية تقصف منشأة أرامكو في المدينة الاقتصادية في جيزان بصاروخ باليستي بدر 1".



© REUTERS / KHALED ABDULLAH رئيس الحراك: لا مشاركة جنوبية بمشاورات السلام في اليمن

وقالت قناة الإخبارية السعودية: "إن قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي على مدينة جيزان".وتتعرض مدن حدودية سعودية إلى قصف متكرر من "جماعة أنصار الله"، وقد طالت بعض الهجمات عبر الصواريخ الباليستية العاصمة السعودية الرياض.وبلغ إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقتها "جماعة أنصار الله" باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن 186 صاروخ، بحسب ما أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية.وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها " أنصار الله " في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.