"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية نوعية ضد الجيش اليمني

أعلن أنصار الله "الحوثييون" تنفيذ عملية استدراج نوعية في مدينة الدريهمي اليمنية، اليوم الأحد 5 أغسطس / آب، أسفرت عن مصرع وإصابة 150 شخصا.

القاهرة — سبوتنيك . وذكرت جماعة أنصار الله أن العملية تم تنفيذها ضد قوات الجيش اليمني، في منطقة الدريهمي بمحافظة الحديدة ، وأنها أدت إلى سقوط 150 شخصا بين قتيل وجريح وأسير.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، اليوم الأحد: "تم تنفيذ عملية استدراج نوعية لعدة كتائب من قوات الغزو إلى نقطة مميتة بمحيط مدينة الدريهمي، ونتج عنِ العملية مصرع وإصابة واستسلام ما يزيد عن 150 من عناصر الجيش اليمني بينهم قيادات وتدمير 10 آليات عسكرية بأطراف الدريهمي بـالساحل الغربي".

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.