بعد رصد انتهاكات... السعودية تتخذ قرارا بشأن خدمة "التدليك"

وفقا لصحيفة "سبق" السعودية، فقد "أصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تعميما لمشغلي مرافق الإيواء السياحي بمنع خدمة التدليك (المساج) في مرافق الإيواء السياحي عدا الفنادق المصنفة خمسة نجوم أو أربعة نجوم، وفي الأندية الصحية التابعة لها وفقا لاشتراطات محددة، ومعايير واضحة في مجالات السلامة والانضباطية، وذلك بعد حصول هذه المرافق على التراخيص النظامية لتقديم هذه الخدمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة".
وقال المدير العام للإدارة العامة للتراخيص في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المهندس عمر بن عبد العزيز المبارك، إن "الهيئة طلبت من مشغلي مرافق الإيواء السياحي عدم تقديم خدمة التدليك، وعدم السماح بتسكين عمال مراكز التدليك الخارجية في مرافق الإيواء السياحي بقصد تمكينهم من ممارسة مهنتهم في مرفق الإيواء السياحي".
وبين المدير العام للتراخيص، أن التجاوب لدى مشغلي الأنشطة السياحية تطور كثيرا في الآونة الأخيرة، وذلك يأتي مع نشر المعايير واللوائح المنظمة، مبينا أن صناعة السياحة تعتمد في نجاحها على احترام العلاقة والمصداقية مع النزيل، وتقديم خدمة تتلاءم مع ما يدفعه من مبالغ مالية وما صرف من جهد للوصول لذلك، وتميز هذه العلاقة يسهم في نجاح النشاط.
واختتم المبارك تصريحه، بالتشديد على أهمية الالتزام بالضوابط التي وردت في التعميم، وأن المخالفات التي يتم رصدها سوف تخضع للعقوبات المنصوص عليها في نظام السياحة. وحث الجميع على المساعدة في ضبط أي تجاوزات عبر الإبلاغ عنها من خلال مركز التواصل السياحي 19988.
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