وزير الخارجية الإيراني: نبذل جهودا لإخراج المسلحين من إدلب بأقل خسائر بشرية ممكنة

وقال ظريف في تصريحات للتلفزيون الإيراني: "الوضع في إدلب حساس، جهودنا تنصب على إخراج الإرهابيين من إدلب بأقل خسائر بشرية"، وذلك وكالة "رويترز".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الهجوم المحتمل للجيش السوري في محافظة إدلب، سيكون "خطأ إنسانيا جسيما"ودعا إلى عدم السماح بذلك. فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في سياق تعليقه على تغريدة الرئيس الأمريكي حول العملية في إدلب، أن التحذيرات من التداعيات دون حسبان تهديد الإرهابيين هو نهج ناقص وغير شامل.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)