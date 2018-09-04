وزير الخارجية الإيراني: نبذل جهودا لإخراج المسلحين من إدلب بأقل خسائر بشرية ممكنة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر/أيلول، إن إيران تبذل جهودا لإخراج المسلحين من مدينة إدلب في سوريا بأقل تكلفة بشرية.