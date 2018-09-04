الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخين أطلقتهما "أنصار الله" على جازان

تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي، اليوم الثلاثاء، من اعتراض صاروخين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على جازان، وفق ما ذكره حساب قناة "الإخبارية" السعودية على "تويتر".

ويذكر أن السعودية في حالة حرب مع جماعة "أنصار الله" في اليمن منذ صيف 2015 على خلفية سيطرة (الحوثيين) على صنعاء وعدن.



© REUTERS / KHALED ABDULLAH قيادي حوثي يتوعد بمفاجآت... خسائر فادحة تجبر حلفاء السعودية على الانسحاب من اليمن

وقد بلغ إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقتها "جماعة أنصار الله" المسلحة باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن 188 صاروخا.

ومن المتوقع أن يصدر بيان من قيادة "التحالف العربي" الداعم للحكومة اليمنية لتوضيح تفاصيل عملية اعتراض الصاروخين.

وتتعرض مدن حدودية سعودية إلى قصف متكرر من "جماعة أنصار الله"، وقد طالت بعض الهجمات عبر الصواريخ الباليستية العاصمة السعودية الرياض.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.