اليمن .. "أنصار الله" تعلن أسماء وفد صنعاء إلى مشاورات جنيف

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الاثنين 3 سبتمبر/ أيلول، أسماء وفد صنعاء المشارك في جولة مشاورات السلام المقررة في السادس من سبتمبر الجاري بمدينة جنيف.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة أنصار الله: "رئيس المجلس السياسي الأعلى أصدر قرارا بتشكيل الوفد الوطني لتمثيل الجمهورية اليمنية في مشاورات جنيف".



© REUTERS / KHALED ABDULLAH رئيس الحراك: لا مشاركة جنوبية بمشاورات السلام في اليمن

ويترأس الوفد عبد السلام صلاح أحمد فليته، ويضم في عضويته كل من جلال علي علي الرويشان، ويحيى علي صالح نوري، خالد سعيد محمد الديني، وسقاف عمر محسن علوي، وحميد ردمان أحمد عاصم، وسليم محمد نعمان المغلس، والدكتور إبراهيم عمر سالم حجري، وغالب عبدالله مسعد مطلق، وعبدالملك حسن علي الحجري، وعبد المجيد ناجي قائد الحنش، وعبدالملك عبدالله محمد العجري.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.