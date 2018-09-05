الصين توقع على اتفاقية لإنشاء منطقة صناعية في تونس

تونس — سبوتنيك. وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية، أن رئيس الحكومة يوسف شاهد، أشرف على حفل التوقيع الرسمي لمذكرة تفاهم تتعلق بمجموعة مشاريع كبرى مزمع إنجازها في الجنوب التونسي.

© REUTERS / MIKE HUTCHINGS الصين تتعهد بتقديم 60 مليار دولار لتمويل مشاريع في أفريقيا

ووقع كل من كاتب الدولة للشؤون الخارجية صبري باش طبجي، والرئيس المدير العام للشركة الصينية الحكومية يوان لي، على مذكرة تفاهم لإنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بتطوير القطب الاقتصادي ومنطقة صناعية في منطقة جرجيس جنوبي تونس، وإنجاز جسر يربط بين المنطقة الصناعية ومدينة أجيم بجربة على مسافة 2.5 كيلو متر، وإنجاز الخط الحديدي الرابط بين قابس ومدنين، وصولا إلى ميناء جرجيس بطول 140 كيلو متر.

وقال وزير الشؤون العقارية في الحكومة التونسية، في تصريح صحفي، أن هذه المشاريع ستغير وجه الجنوب ومكسب لكل تونس، مشيرا إلى أن "هذه المشاريع الواعدة تم العمل عليها في صمت لمدة سنتين بين تونس والصين، فيما يجري العمل على مشاريع أخري مماثلة في منطقة الوسط والشمال الغربي.

وتم التوقيع على هذه المشاريع خلال مشاركة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، في فعاليات قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي المنعقدة في بكين.

وسبق لوفد عن الشركة الصينية الحكومية، أن قام بزيارة مواقع هذه المشاريع في ولاية مدنين، التي تضم جزيرة جربة، وترمي هذه الاتفاقية التونسية الصينية إلى بناء شراكة متينة لاسيما في ضوء انضمام تونس لمبادرة الحزام وطريق الحرير في جويلية 2018.

وتبدو أهمية هذه المشاريع في كونها تقع في منطقة قريبة من الحدود التونسية الليبية على البحر المتوسط، ما سيساهم في تعزيز الحركية التجارية والاقتصادية بين تونس وليبيا في حال استقرت الأوضاع في ليبيا.