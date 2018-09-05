السعودية تتخذ قرارات جديدة بشأن من يريد زيارتها

وأعلنت السعودية اليوم إنجاز عدد من المشروعات السياحية الترفيهية، ضمن رؤية المملكة 2030، بعد أقل من عام من إعلان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق مشروع سياحي عالمي في باسم مشروع "البحر الأحمر".

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قالت السفارة السعودية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إن عددا من المشروعات السياحية الترفيهية التي تم الإعلان عنها العام الماضي ضمن رؤية المملكة 2030 قد حققت معدلات إنجاز فائقة، بفضل الرعاية التي تلقاها من جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

وكشفت السفارة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أن مشروع "البحر الأحمر"، سيتم وضع حجر الأساس له في الربع الثالث من العام المقبل، والانتهاء من المرحلة الأولى في الربع الأخير من عام 2022، وهي مرحلة ستشهد تطوير المطار، والميناء، والفنادق والمساكن الفخمة، والانتهاء من المرافق والبنية التحتية، وخدمات النقل، موضحة أنه سيسهم في إحداث نقلة نوعية في مفهوم السياحة وقطاع الضيافة

وأضافت السفارة أن المملكة تهدف إلى إعادة اكتشاف ما لديها من مدن ووجهات سياحية تضم في ثناياها مواقع ساحلية خلابة وجزر بكر ومناطق تراثية متميزة، للدفع بالمملكة إلى أن تكون واحدة من نقاط الجذب السياحي الترفيهي بمنطقة الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة.

وأشارت السفارة السعودية إلى تميز المناطق المتاخمة لسواحل البحر الأحمر، واستئثارها بنصيب وافر من الاهتمام، لافتة إلى أن الأمير محمد بن سلمان أعلن العام الماضي، إطلاق مشروع سياحي عالمي في المملكة تحت مسمى مشروع "البحر الأحمر"، يقام على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالا وتنوعا في العالم، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية على طول الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، ويغطي مساحة 34 ألف كم مربع، ومن المتوقع أن يمثل وجهة سياحية على مدار العام، توفر للزوار مجموعة متنوعة من التجارب الفريدة.

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وبحسب بيان السفارة، تسعى السعودية بالتزامن مع هذه النهضة السياحية إلى تطبيق حزمة إجراءات وتيسيرات، تتيح فتح المجال أمام حركة السياحة، وتسهيل إجراءات إصدار التأشيرات للزوار إضافة إلى تهيئة المواقع التاريخية والتراثية وتطويرها من أجل تنويع مصادر دخل المملكة وتشجيع استثمار القطاع الخاص.

وتلتزم رؤية المملكة 2030 بتوزيع عادل لمشروعات التنمية السياحية، تشمل المناطق المطلة على سواحل البحر الأحمر، ونطاقات جغرافية أوسع بقلب المملكة وصولا لمدينة الرياض، حيث يجري العمل على قدم وساق لإنجاز أكبر مدينة ترفيهية ثقافية ورياضية متنوعة على مستوى العالم، وتقع هذه المدينة في منطقة القدية جنوب غرب العاصمة الرياض، ومن المتوقع أن يتم افتتاح المرحلة الأولى خلال عام 2022 لتصبح عاصمة الترفيه المستقبلية الأولى من نوعها بالمملكة العربية السعودية، والأكبر على مستوى العالم.