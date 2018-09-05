"الآثار" المصرية تبحث خطة تطوير كنائس مصر القديمة

عقد الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج جلسة، أمس الثلاثاء، وذلك لوضع خطة عمل مشتركة بين وزارة الآثار واللجنة المركزية للكنائس والتي يرأسها الأنبا يوليوس، وذلك في إطار خطة وزارة الآثار لتأهيل وتطوير جميع كنائس مصر القديمة وفم الخليج.

وأوضح الدكتور مصطفى في بيان إعلامي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الأربعاء، أن الجلسة تهدف إلى تنسيق العمل بين وزارة الآثار واللجنة المركزية للكنائس ومنطقة آثار مصر القديمة والتعاون مع جميع الجهات المختصة لتسهيل سير العمل ووضع جدول زمني للانتهاء من جميع أعمال تطوير وتأهيل المنطقة مع الاستعانة بمجموعة من المتخصصين في التراث والعمارة.

© Sputnik . Iliya Pitalev صحيفة صينية تحذر من آثار الحرب التجارية مع أمريكا

وأضاف أن الاجتماع تناول آليات العمل التي ستقوم على الحفاظ على كافة العناصر الأثرية والمعمارية للكنائس وحمايتها، ووضع خطة لمواجهة أي مشكلات قد تواجه المنطقة وفقا لقانون حماية الآثار.

في سياق متصل، وعلى هامش افتتاح وزيارة خالد العناني وزير الآثار إلى مقبرة "مٍحو"، وتفقد الأعمال داخل المقبرة الجنوبية للملك زوسر، سيتم السماح للصحفيين والمصورين ومراسلي القنوات التلفزيونية المصرية والعالمية بتصوير أعمال الترميم الجارية في مقبرة "تي" بسقارة والتي من المقرر أن يتم افتتاحها قريبا.