"الآثار" المصرية تبحث خطة تطوير كنائس مصر القديمة

وأوضح الدكتور مصطفى في بيان إعلامي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الأربعاء، أن الجلسة تهدف إلى تنسيق العمل بين وزارة الآثار واللجنة المركزية للكنائس ومنطقة آثار مصر القديمة والتعاون مع جميع الجهات المختصة لتسهيل سير العمل ووضع جدول زمني للانتهاء من جميع أعمال تطوير وتأهيل المنطقة مع الاستعانة بمجموعة من المتخصصين في التراث والعمارة.
في سياق متصل، وعلى هامش افتتاح وزيارة خالد العناني وزير الآثار إلى مقبرة "مٍحو"، وتفقد الأعمال داخل المقبرة الجنوبية للملك زوسر، سيتم السماح للصحفيين والمصورين ومراسلي القنوات التلفزيونية المصرية والعالمية بتصوير أعمال الترميم الجارية في مقبرة "تي" بسقارة والتي من المقرر أن يتم افتتاحها قريبا.
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