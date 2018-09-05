رئيس البرلمان اللبناني يدعو إلى وقف خطط إسرائيل للتنقيب عن النفط على الحدود

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء 5 أيلول/سبتمبر، سلطات بلاده إلى التحرك للدفاع عن السيادة الوطنية بمنع إسرائيل من القيام بأعمال تنقيب في رقعة نفطية تقع عند الحدود البحرية بين البلدين.

بيروت — سبوتنيك. ونقل موقع زوّار بري، خلال لقاء الأربعاء النيابي، وهو اجتماع أسبوعي غالبا ما يفضل رئيس مجلس النواب اللبناني أن يطلق مواقفه المهمة خلاله، إنه تطرق إلى المعلومات المتوافرة عن تكثيف إسرائيل نشاطاتها البترولية بالقرب من الحدود اللبنانية، وتحديدا حقل كاريش، وتعاقدها مع شركة يونانية للبدء في أعمال التنقيب ابتداء من العام المقبل.



© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy تأجيل مهرجان في لبنان بسبب الوضع الاقتصادي الحرج

وقال بري إن "ما يسمى (مربع كاريش) حركة إسرائيلية، وقد تم تكليف شركة بالاستكشاف (في هذا الحقل)، سيبدأ عملها في آذار/مارس 2019".وشدد بري على أن المطلوب من الدولة اللبنانية أن تتحرك بسرعة لمنع الاعتداء على الحق اللبناني، لافتا إلى أنه سيتحرك مع وزارتي الخارجية والطاقة.ونقل مصدر برلماني عن بري قوله إنه سيطلب من وزير الخارجية التدخل لدى السلطات اليونانية في موضوع تنقيب شركة يونانية في موقع "كاريش".إلى ذلك، حذر بري من خطورة الوضع الاقتصادي في لبنان، قائلاً إنه "في العناية الفائقة وهو لا يشبه لا تركيا ولا إيران والوضع الاقتصادي خطير جداً".وأردف: "ليس كل ما نطلبه يمكن الوصول إليه".