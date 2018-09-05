رئيس البرلمان اللبناني يدعو إلى وقف خطط إسرائيل للتنقيب عن النفط على الحدود

بيروت — سبوتنيك. ونقل موقع زوّار بري، خلال لقاء الأربعاء النيابي، وهو اجتماع أسبوعي غالبا ما يفضل رئيس مجلس النواب اللبناني أن يطلق مواقفه المهمة خلاله، إنه تطرق إلى المعلومات المتوافرة عن تكثيف إسرائيل نشاطاتها البترولية بالقرب من الحدود اللبنانية، وتحديدا حقل كاريش، وتعاقدها مع شركة يونانية للبدء في أعمال التنقيب ابتداء من العام المقبل.
وشدد بري على أن المطلوب من الدولة اللبنانية أن تتحرك بسرعة لمنع الاعتداء على الحق اللبناني، لافتا إلى أنه سيتحرك مع وزارتي الخارجية والطاقة.
ونقل مصدر برلماني عن بري قوله إنه سيطلب من وزير الخارجية التدخل لدى السلطات اليونانية في موضوع تنقيب شركة يونانية في موقع "كاريش".
إلى ذلك، حذر بري من خطورة الوضع الاقتصادي في لبنان، قائلاً إنه "في العناية الفائقة وهو لا يشبه لا تركيا ولا إيران والوضع الاقتصادي خطير جداً".
وأردف: "ليس كل ما نطلبه يمكن الوصول إليه".
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