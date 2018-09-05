نائب رئيس البرلمان اللبناني: نطالب روسيا بحماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية

قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، النائب إيلي الفرزلي، تعليقا على الغارة التي نفذتها إسرائيل، أمس الثلاثاء، على سوريا عبر الأراضي اللبنانية: "هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إسرائيل بضرب سوريا من الأراضي اللبنانية، وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على أن استباحة أجواء لبنان، والاعتداء على السيادة أمر يؤثر مباشرة على الأمن السوري".

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وأضاف الفرزلي وقد حق القول أن أمن لبنان من أمن سوريا وأمن سوريا من أمن لبنان، و تحاول إسرائيل أن تعطي المبرر لأي قوة في سوريا أن تتدخل لتحمي واقعها الأمني والقومي من خلال الأراضي اللبنانية، لذلك هذا أمر يجب أن يوضع له حد، وهذا ما يؤكد على أهمية المقاومة والتنسيق الأمني والعسكري المستمر بين البلدين".

وأشار الفرزلي في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "غير مقبول موقف لبنان الرسمي، نظراً لانعكاس الصراع الإقليمي القائم في المنطقة على لبنان، إلا أن معظم الشخصيات اللبنانية لاشك سيكون لديها إدانة لهذا العمل".

وحول إلقاء إسرائيل بالونات حرارية ما بين منطقتي كسروان والمتن الشمالي قال الفرزلي: "إسرائيل متخوفة من إمكانية وجود صواريخ لدى المقاومة".

واختتم الفرزلي إلى أن "القوات الروسية أصبحت هي مسؤولة بطريقة أو بأخرى عن الأجواء اللبنانية نظراً لتواجد قواتها في سوريا، لذلك نحن أيضاً نطالب بحماية لبنان من قبل روسيا من هذه الاعتداءات الإسرائيلية".