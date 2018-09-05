أول رد رسمي من الإمارات على تمزيق صور الشيخ زايد في اليمن

اتهم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، حزب التجمع اليمني للإصلاح "الإخوان المسلمين في اليمن" بالإساءة لرموز الإمارات والتحالف العربي في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال قرقاش في تغريدة على "تويتر": "السلوك المخزي تجاه رموز الإمارات والتحالف في حضرموت وبعض مناطق الجنوب والتي يوجهها الإصلاح لن تثنينا عن تأدية المهمة".

السلوك المخزي تجاه رموز الإمارات والتحالف في حضرموت وبعض مناطق الجنوب والتي يوجهها الإصلاح لن تثنينا عن تأدية المهمة، قناعتنا أنها أقلية حزبية لا تريد لليمن الخير والتحالف في سعيه لتثبيت الإستقرار لن تهزه هذه التصرفات. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 5, 2018

واعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، حزب الإصلاح اليمني بأنه "أقلية حزبية لا تريد لليمن الخير".

وأضاف: "التحالف في سعيه لتثبيت الاستقرار ولن تهزه هذه التصرفات".

وكانت وسائل إعلام محلية تداولت صور إقدام محتجين على انهيار العملة في مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، على تمزيق صورة عملاقة للشيخ زايد بن سلطان والشيخ خليفة بن زايد.