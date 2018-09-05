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    احتجاجات في البصرة، العراق 1 أغسطس/ آب 2018

    احتجاجات وسط بغداد تنديدا بمقتل متظاهرين في البصرة

    © REUTERS / Essam al-Sudani
    العالم العربي
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    تظاهر عشرات المواطنين العراقيين في العاصمة بغداد وفي محافظة ميسان جنوب شرقي البلاد، تضامنا مع متظاهري محافظة البصرة، الذين قتل عدد منهم خلال الاحتجاجات على سوء الخدمات وتلوث مياه الشرب.

    القاهرة — سبوتنيك. أفاد موقع "السومرية" العراقي، بأن عشرات المواطنين خرجوا في تظاهرة بساحة التحرير وسط بغداد، اليوم الأربعاء، تضامنا مع تظاهرات البصرة، رافعين لافتات ورددوا هتافات تندد بما يتعرض له متظاهرو البصرة.

    احتجاجات في البصرة، العراق 1 أغسطس/ آب 2018
    © REUTERS / Essam al-Sudani
    تحالف "سائرون" يصدر بيانا بخصوص أحداث البصرة الأخيرة
    كما تظاهر العشرات من أهالي ميسان، وسط المحافظة مطالبين بوقف العنف ضد المتظاهرين في البصرة.
    وقال الموقع إن عشرات المثقفين والناشطين تظاهروا، عصر اليوم، في شارع دجلة، وسط ميسان، للمطالبة بإيقاف استخدام العنف ضد متظاهري البصرة".
    ورفع متظاهرو ميسان لافتات (انقذوا البصرة)، و(شباب ميسان يستنكرون الاعتداءات التي تطال المتظاهرين المدنيين العزل من قبل القوات الأمنية في محافظة البصرة).
    وكانت محافظة البصرة قد شهدت، مساء أمس الثلاثاء، صدامات بين متظاهرين مطالبين بتوفير الماء الصالح للشرب وبين القوات الأمنية، التي استخدمت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين بالقرب من مبنى مجلس الحكومة المحلية في المحافظة.
    وأعلنت وزارة الصحة العراقية، صباح اليوم الأربعاء، مقتل 5 متظاهرين وإصابة 68 بينهم عناصر من القوات الأمنية، في حصيلة للأحداث بالبصرة أمس الثلاثاء.
    ومن جانبها أعلنت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية، في وقت سابق من اليوم، تولي محكمة تحقيق العشار التحقيق في جرائم قتل متظاهرين في محافظة البصرة جنوبي البلاد، واعتداء عدد من المتظاهرين على قوات الأمن.
    وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان، إن "محكمة تحقيق العشار الأولى تتولى التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين وإصابة الجرحى منهم وكذلك الاعتداء على الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة والمواطنين".
    وأضاف بيرقدار أن "قضاة التحقيق سيتخذون الإجراءات القانونية بحق الفاعلين ومن ساهم فيها أو دفع بأي وسيلة شخصا على تنفيذ الفعل المكون للجريمة تطبيقا للقانون وتحقيقا للعدالة، مؤكدا حرص القضاء على أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة.    

    انظر أيضا:

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    أخبار العراق, احتجاجات البصرة, الشرطة العراقية, البصرة, بغداد
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