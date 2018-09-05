الثالثة منذ الأزمة الخليجية... أمير قطر يصل إلى برلين في زيارة هامة

وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الألمانية برلين، حيث يبحث مع القادة والمسؤولين، سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا" وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة الألمانية برلين؛ وذلك في زيارة عمل إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، يبحث خلالها مع القادة والمسؤولين الألمان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

صاحب السمو يصل إلى ألمانيا في مستهل زيارة عمل، يبحث خلالها مع الرئيس الألماني فرانك وولتر شتاينماير والمستشارة أنجيلا ميركل، وعدد من كبار المسؤولين الألمان سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات. pic.twitter.com/NBfjrruzrI — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) ٥ سبتمبر ٢٠١٨

وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، يعقد أمير قطر، خلال الزيارة، لقاءات مع الرئيس الألماني فرانك وولتر شتاينماير، والمستشارة أنغيلا ميركل، وعدد من كبار المسؤولين، تركز على بحث مسائل ذات اهتمام مشترك.

ويشارك أمير قطر مع المستشارة ميركل، في افتتاح "منتدى قطر وألمانيا للأعمال والاستثمار"، الذي ينعقد بالعاصمة الألمانية، في نسخته التاسعة، يوم الجمعة القادم.

أمير البلاد المفدى يتوجه يوم غد /الأربعاء/ إلى مدينة برلين في زيارة عمل إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، يعقد خلالها لقاءات مع فخامة الرئيس الألماني، ودولة المستشارة الألمانية، وعدد من كبار المسؤولين. pic.twitter.com/p13lvM9dCH — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) ٤ سبتمبر ٢٠١٨

ويرافق أمير قطر، خلال الزيارة، وفد رسمي وعدد من رجال الأعمال القطريين.

وكان الشيخ تميم بن حمد، قد زار مدينة ميونخ الألمانية، في 15 فبراير/ شباط الماضي؛ للمشاركة في الدورة الـ 54 لـ"مؤتمر ميونيخ للأمن".

وتعتبر هذه الزيارة الثالثة لأمير قطر إلى ألمانيا، منذ اندلاع "أزمة الخليج" وقطع العلاقات بين قطر وكل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، في 5 يونيو/ حزيران 2017؛ بدعوى دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما نفته باستمرار.

وزار أمير قطر ألمانيا، في منتصف سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، وأجرى مباحثات مع المستشارة ميركل وعدد من المسؤولين الألمان.