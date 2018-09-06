17 قتيلا من "أنصار الله" بإحباط الجيش تسللا جنوب غربي تعز

أعلن الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي، اليوم الخميس، مقتل 17 من مسلحي جماعة "أنصار الله" بينهم قيادي، خلال معارك في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. ذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" "أن مواجهات اندلعت عقب محاولة الميليشيا التسلل باتجاه مواقع حررتها قوات الجيش مؤخرا في منطقة الكدحة بمديرية المعافر جنوب غربي تعز".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER اليمن... الجيش يسيطر على جبل استراتيجي جنوب تعز

وأكد "إفشال الجيش محاولة الميليشيا وإجبارها على التراجع بعد تكبديها خسائر".

وأشار إلى "أن القيادي في الميليشيا إبراهيم محمد صالح القاضي، المكنى أبو رداد، لقي مصرعه مع 16 من مرافقيه، وتم أسر عدد آخر خلال المواجهات مع الجيش في منطقة الكدحة".

يُذكر أن قوات الجيش سيطرت يوم الإثنين، على نقيل الكورة الاستراتيجي القريب من سوق الكدحة، بعد استعادتها سلسلة جبلية تطل على وادي الغيل والتلال الحمر وجبل الشهداء وجبل القهراء والمعيقم وجبل المحطة جنوب منطقة الكدحة، حسب موقع الجيش اليمني.