صحيفة: الدفاع المدني في البصرة تلقى تهديدات بألا يخمد الحرائق

وبحسب صحيفة "السومرية نيوز" العراقية، كشف مدير الدفاع المدني في البصرة، اليوم الخميس، عن تعرض فرقه لتهديدات في حال إخماد الحرائق التي اندلعت في عدد من مناطق المحافظة.
وأضاف "تعرضنا لتهديدات في حال إخماد الحرائق وقاموا برمينا بالحجارة".
وأفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن فرق الدفاع المدني تكافح حريقا اندلع داخل مبنى مجلس محافظة البصرة، كما أفاد مصدر محلي، باندلاع حريق في مبنى دار استراحة محافظ البصرة في الكورنيش وسط المحافظة"، بحسب "السومرية نيوز".
وذكرت الصحيفة المذكورة أيضا أمس الأربعاء، أن مصدر، قال إن: "مجهولين قاموا بحرق مبنى مديرية بلديات البصرة المجاور لمبنى المحافظة، وسط البصرة".
وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.
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