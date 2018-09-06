صحيفة: الدفاع المدني في البصرة تلقى تهديدات بألا يخمد الحرائق

تشهد محافظة البصرة العراقية مظاهرات عنيفة منذ عدة أيام، أسفرت عن عدد من الحرائق الكبيرة داخل المدينة، التي كان آخرها حريق الإدارة المحلية، مما اضطر السلطات لفرض حظر تجول.

وبحسب صحيفة "السومرية نيوز" العراقية، كشف مدير الدفاع المدني في البصرة، اليوم الخميس، عن تعرض فرقه لتهديدات في حال إخماد الحرائق التي اندلعت في عدد من مناطق المحافظة.



© Sputnik . Nazek Mohamed حرق مديرية بلديات البصرة وسط المحافظة (صور)

وقال العقيد تحسين علي، إن "هناك من يمنع فرق الدفاع المدني من ممارسة عملهم في إخماد الحرائق".

وأضاف "تعرضنا لتهديدات في حال إخماد الحرائق وقاموا برمينا بالحجارة".

وأفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن فرق الدفاع المدني تكافح حريقا اندلع داخل مبنى مجلس محافظة البصرة، كما أفاد مصدر محلي، باندلاع حريق في مبنى دار استراحة محافظ البصرة في الكورنيش وسط المحافظة"، بحسب "السومرية نيوز".

وذكرت الصحيفة المذكورة أيضا أمس الأربعاء، أن مصدر، قال إن: "مجهولين قاموا بحرق مبنى مديرية بلديات البصرة المجاور لمبنى المحافظة، وسط البصرة".

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.